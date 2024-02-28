Общество

Штрафы за навязчивое общение коллекторов составят до 2 млн рублей

В России установят штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с гражданами. Для физлиц‎ размер взыскания может составить от 50 до 500 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц — до 2 млн рублей. Такой законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст.

Законопроект был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, в том числе ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Эти нормы имели отложенный характер и вступили в силу с 1 февраля этого года. С этой даты неплательщик может отказаться от личного общения со взыскателями (коллекторы, МФО или банки), выбрав иной способ для диалога. В том числе письменно по указанному им адресу или электронной почте, через нотариат или портал «Госуслуги».

Кроме того, если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО, пишут «Известия».

Также министерство считает необходимым ввести для коллекторов отдельные штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам будет грозить наказание от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания», — говорится в пояснительной записке.