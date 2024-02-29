Общество

Фонд экологических и природоохранных проектов создадут в России

Фонд экологических и природоохранных проектов создадут в России, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

«Для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить Фонд защиты экологических и природоохранных проектов. Для начала совокупный объем его грантов составит 1 млрд рублей в год», - сказал Путин.

Также он предложил повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды.

«Вопросы, которые эти люди решают, очень важные, а доходы у них очень скромные», - заметил президент.