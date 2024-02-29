Общество

В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий

Обязательная маркировка ряда медицинских изделий, среди которых слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пеленки для взрослых, началась в России.

Таким образом, производители и импортеры данных товаров теперь обязаны наносить код маркировки на потребительскую упаковку и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе в оборот.

До этого, с 1 сентября, в стране началось внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий, среди них, например, биологически активные добавки (БАДы), антисептики, а также кресла-коляски, пишет РИА Новости.

Кроме того, с приходом весны вступают в силу и меры, касающиеся винного сектора. Так, производители и розничные продавцы винодельческой продукции теперь должны доводить до сведения потребителя информацию о виде и производителе винодельческой продукции путем указания данной информации на этикетке или контрэтикетке. При этом информация о сорте (сортах) винограда, виде, наименовании производителя винодельческой продукции должна указываться контрастным легкочитаемым шрифтом.