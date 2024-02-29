Общество

Опрос показал число россиян с синдромом упущенных возможностей

Около 80% жителей крупных городов в России сталкиваются со страхом упущенных возможностей, а практически половина россиян тяжело переживают свои ошибки, говорится в исследовании Rambler&Co.

«В динамично меняющемся мире растет и страх упущенных возможностей - по данным исследований, с ним сталкиваются 80% жителей крупных городов страны… Мнения опрошенных россиян разделились почти поровну - 44% тяжело переживают ошибки, 43% уверены, что на них учатся и это бесценный жизненный опыт. 13% ответили, что им все равно», - сказано в исследовании.

Аналитики разделили респондентов по возрасту - молодежь до 35 лет (таких 42%) и старшее поколение 35+ лет (таких 58%), пишет РИА Новости.

Что касается карьеры, у молодых людей и у взрослых ситуация схожая: примерно по трети опрошенных в каждой категории сожалеют о совершенных ошибках и столько же - не сожалеют. Примерно каждый пятый оступается редко и по мелочам. Остальные считают, что ошибаются редко или совсем не совершали ошибок в карьере.

Ситуация с ошибками в личной жизни у возрастных групп следующая: молодежь, по их словам, совершала ошибок меньше, чем старшее поколение, и более склонна отпускать ситуацию и не переживать. Однако сожаления по этому поводу в равной степени испытывают и молодежь, и старшее поколение. Не принимают близко к сердцу неудачи в личной жизни 38% (молодежь) и 29% (старшее поколение).

Что касается признания своих ошибок, 30% в обеих группах признают их и идут дальше. Признают, но продолжают переживать 30% (молодежь) и 44% (старшее поколение). Делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, 20% и 16%, причем молодые люди охотнее. Однако сильнее всего провалы вызывают апатию и плохое самочувствие у молодого поколения - так ответили 10%, тогда как у старшего таких 2%.

«Наиболее сильный поколенческий разрыв наблюдается в вопросе о способах переживания совершенных ошибок. Для 17% молодежи и 35% людей старшего поколения лучшее "лекарство" - это новые победы и удачные решения. Утешение в примерах других людей находят 23% и 17% (соответственно). Поддержку семьи в момент провала чувствуют 21% и 25%, справляются сами 19% и 16%, к психотерапии обращаются 11% и 3%, к мотивирующему контенту - 9% и 4%», - сказано в исследовании.