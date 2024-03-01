Общество

Псковский омбудсмен выступил на семинаре совещании в мастерской управления «Сенеж»

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов выступил на семинаре в мастерской управления «Сенеж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В Центре дополнительного образования - мастерской управления «Сенеж», которая создана для подготовки управленцев трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества, прошел семинар-совещание уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. В семинаре совещании принял участие и выступил на дискуссионных площадках Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Три дня региональные омбудсмены были полностью погружены в изучение важных тем, которые направлены на стратегию развития государственного института уполномоченных по правам человека.

О грядущих событиях и новых вызовах, о миссии омбудсменов в России в современных условиях, а также их роли в международной повестке, как выстраивать информационную политику, деятельность уполномоченных по правам человека в избирательном процессе, особенности информационных угроз в предвыборный период, развитие гражданского общества в России, права человека в современном мире с такими темами своих докладов перед омбудсменами выступили и ответили на их многочисленные вопросы Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, советник президента России, глава совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и его заместитель Александр Журавский, секретарь центральной избирательной комиссии России Наталья Бударина, начальник управления мониторинга и медиааналитики АНО «Диалог» Жанна Самоходкина, общественный деятель, народный артист России, руководитель большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный, известный журналист Петр Лидов и ряд других лекторов.

Теоретические занятия чередовались с разносторонними практическими занятиями. Прошли тренинги с профессиональными психологами, а также практические занятия как распознать и противодействовать информационным угрозам, практика взаимодействия с представителями средств массовой информации и методика информирования о деятельности региональных уполномоченных по правам человека, основные принципы и методика реализации новых полномочий региональных омбудсменов по защите и восстановлению прав граждан.

В ходе семинара-совещания прошел обмен опытом о перспективных региональных проектах и многое другое.

«Мероприятие оказалось очень полезным несмотря на то, что в нашем составе люди с многолетним опытом государственной правозащиты, доктора и кандидаты юридических наук, представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений страны. Программа оказалась насыщенным по своему содержанию. Много новой статистической и аналитической информации, тренингов и дискуссий, всё это было направлено на повышение квалификации региональных омбудсменов. В завершении нам вместе с экспертным сообществом, представителями органов государственной власти и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации удалось увидеть роль и место государственных правозащитников в перспективе до 2030 года, их месте в системе новой публичной власти в Российской Федерации, а также развития института уполномоченных по правам человека в современных условиях создающегося нового миропорядка», - рассказал Дмитрий Шахов.