Общество

В Госдуму внесли законопроект о праве МЧС составлять протоколы в сфере нарушений техрегламента

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий должностных лиц МЧС России правом составлять протоколы и рассматривать административные дела о нарушениях требований техрегламента Евразийского экономического союза по безопасности продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Документ размещен в думской базе.

В частности, предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей и наделить чиновник МЧС России, которые ведут надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, полномочиями составлять протоколы и рассматривать дела за нарушение требований техрегламента, пишет ТАСС.

В настоящее время МЧС России наделено полномочиями по такому надзору, однако, указывают авторы инициативы, КоАП РФ не содержит норм, которые позволяют должностным лицам министерства составлять соответствующие протоколы и рассматривать дела.

«С учетом изложенного главу 23 Кодекса необходимо дополнить статьей 23.97 "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области гражданской обороны, федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", предусматривающей наделение ряда должностных лиц МЧС России, осуществляющих указанные виды надзора, полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях», - отмечается в пояснительных документах.