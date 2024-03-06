Общество

В конкурсе ТОС в Псковской области примет участие более 460 заявок

В правительстве Псковской области состоялось первое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями. Заседание в среду, 6 марта, провел заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Комиссией были рассмотрены результаты проверки поступивших заявок. На участие в конкурсе всего подано 466 заявок. Проекты посвящены реализации социально значимых для жителей задач: организация водоснабжения и уличного освещения, установка мусорных площадок, благоустройство придомовой территории и общественных мест, ремонт учреждений культуры, оборудование мест для культурно-массовых мероприятий, установка детских и спортивных площадок, благоустройство гражданских кладбищ и воинских захоронений.

Из 466 заявок, поданных на конкурс, две заявки признаны не соответствующими требованиям положения о конкурсе проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями в муниципальных образованиях Псковской области.

Итоги конкурса будут подведены в апреле. В этом году на реализацию проектов-победителей в региональном бюджете предусмотрена рекордная сумма — 110 млн рублей. Максимальный размер гранта составит 500 тыс рублей.