Общество

«Дружина» помогает в охране общественного порядка – Алексей Овсянников

Создание в 2023 году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова автономной некоммерческой организации «Дружина» стало своевременным ресурсом для УМВД при выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Алексей Овсянников отметил, что «Дружина» стала подспорьем ввиду растущего некомплекта сотрудников органов внутренних дел, командированиях в «новые территории» и на Северный Кавказ. В отряд «Дружина» входят 1300 человек, в основном, из числа бывших сотрудников полиции, военнослужащих.

С сентября по декабрь прошлого года при охране общественного порядка задействовали 108 «дружинников», в том числе при проведении 21 массового мероприятия.

В последние годы к охране порядка всё активнее привлекается гражданское население, подчеркнул Алексей Овсянников. Помощь в охране общественного порядка также оказали 35 добровольных народных дружин (461 дружинник) и отряд внештатных сотрудников полиции (35 человек).