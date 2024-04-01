Общество

Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков

Звонки и сообщения от якобы налоговой инспекции с требованием отправить декларацию по ссылке должны сразу насторожить - очевидно, это действуют мошенники, рассказала руководитель налоговой практики МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак.

Она напомнила, что по закону инспекторы налоговой службы могут общаться через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги», отправлять бумажные письма по почте или вручать лично при визите в налоговый орган.

Возможно информирование о налоговых задолженностях через СМС-сообщения или электронную почту. Но для этого налогоплательщик сначала должен предоставить в налоговый орган, где он стоит на учете, соответствующее согласие в письменной форме. Если такого согласия не было, то это письмо от мошенников, пишет «Прайм».

«Если вам звонит якобы налоговый инспектор, уточните у него, в какой инспекции он работает. Если он не может назвать номер или называет налоговую, на учете в которой вы не стоите, кладите трубку«, - советует она.

Если номер назван верно, попросите звонящего представиться, уточните название отдела, в котором он работает, а затем положите трубку и перезвоните в налоговую. Узнайте у них, есть ли такой сотрудник и расскажите о звонке. Контактные телефоны есть на всех сайтах налоговых инспекций, заключила Мурылева-Казак.