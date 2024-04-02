Общество

Госдума приняла закон о списании процентов по займам и кредитам участникам СВО

Участников спецоперации освободили от уплаты процентов по займам и потребительским кредитам, накопившимся во время кредитных каникул. Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтении.

Таким образом хотят снизить кредитную нагрузку на бойцов и обеспечить им соцподдержку. Проценты по кредитам и займам, которые начислят участникам СВО во время кредитных каникул, спишут. В случае, если часть процента была уплачена, то эти средства зачтут в счёт погашения основного долга или других обязательств заёмщика.

Банкам из федерально бюджета возместят 50% недополученного дохода по процентам из-за вводимой льготы. На эти цели потребуется около 5,7 млрд рублей, пишет RuNews24.

Закон, который даёт право на кредитные каникулы участникам спецоперации и членам их семей, действует в России с октября 2022 года. Президент России Владимир Путин в конце января поручил освободить участников СВО от уплаты процентов, которые накопились за время кредитных каникул.

По данным Банка России, в стране реструктуризировали 278,1 тыс. кредитных договоров на сумму 108,6 млрд рублей участникам СВО и/или членам их семей с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023-го.