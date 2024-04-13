Общество

Эксперт рассказал о конкуренции за трудовые ресурсы в России

Конкуренция за трудовые ресурсы в России становится всё острее, рассказал генеральный директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» (ВЗКСМ) Денис Жалнин. Он не исключил, что из-за этого профориентационная деятельность может распространиться и на заведения дошкольного образования.

«Потенциал увеличения размера оплаты труда в конкурентной борьбе за работников рано или поздно будет исчерпан, поскольку этот рост всё больше сказывается на стоимости товаров и услуг, работодателям придется отказаться от этой гонки и усиливать работу по другим направлениям, в том числе внедрять безлюдные технологии и более плотно заниматься профессиональной ориентацией», — цитируют его «Известия».

По его словам, уже в настоящее время многие предприятия значительно снизили требования к кандидатам, особенно, это касается опыта работы и образования.

«Существующие технологии позволяют сократить сроки обучения любой профессии, особенно, когда речь идет о повторяющихся производственных циклах. Во главу угла при отборе кандидатов встает их желание обучаться и работать, все остальное обеспечивает работодатель, организуя внешнее или внутреннее обучение для сотрудников», — пояснил эксперт.

Крупные предприятия стали активнее привлекать школьников, создавать специализированные классы, проводить тематические экскурсии, напомнил он.

«Нельзя исключать, что постепенно в конкуренции за будущие трудовые ресурсы, профориентационная деятельность распространиться и на заведения дошкольного образования. Сейчас уже в детском саду многие детишки мечтают быть блогерами, а раньше космонавтами, строителями, пожарными, поэтому основы закладываются именно в раннем возрасте», — добавил Жалнин.