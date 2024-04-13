Общество

Главврачи требуются в шесть больниц в Псковской области

Вакансии главных врачей отрыты в шести больницах в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению.

Главные врачи требуются в Пушкиногорской, Новосокольнической, Опочецкой, Бежаницкой и Порховской межрайонных больницах и Печорской районной больнице.

Также открыта вакансия начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 299-899 (добавочные 112 или 113).