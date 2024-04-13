Общество

Каждый пятый опрошенный россиянин планирует работать на майские праздники

Каждый пятый россиянин (19%) планирует работать на майские праздники, еще 4% нашли себе на длинные выходные подработку. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и медиахолдинга Rambler&Co.

«Что касается майских праздников, 35% респондентов планируют остаться отдыхать дома, 28% собираются поехать на дачу, 19% будут работать, а каждый десятый (10%) отправится в путешествие по России. Еще 4% опрошенных выбрали себе подработку. Столько же респондентов (4%) планируют посетить другую страну», - говорится в итогах исследования.

Аналитики выяснили, что 23% россиян, которые будут работать на майских праздниках, трудятся в сфере производства, а 17% - в сфере IT. Также участники опроса указали отрасли торговли (9%), охраны (8%), образования (6%), строительства (6%), транспорта (6%) и доставку (2%).

Кроме того, среди тех, кто планирует подрабатывать, 27% указали сферу транспорта, 18% - образования, по 9% выбрали строительство, торговлю, охрану и дизайн, пишет ТАСС.