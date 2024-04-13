Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Еленой Тимашовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Ведущая Любовь Кузнецова подробно поговорит с ней о территориальном общественном самоуправлении. Сколько на сегодняшний день в Псковской области ТОСов? Все ли они «рабочие»? Какие проблемы решают? Действительно ли ТОСы подменяют собой местные власти? Каков эффект от конкурсов проектов ТОС, которые проводятся в Псковской области?

Об этом и многом другом — в эфире.