Общество

Ремонт воинского захоронения в куньинской деревне Пухново завершат к 1 сентября

Ремонт воинского захоронения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году» в деревне Пухново Куньинского района проведут до 1 сентября. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев на личном приеме граждан губернатором Псковской области 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В настоящее время разрабатывается документация для проведения конкурсной процедуры. Муниципальный контракт будет предусматривать выполнение работ в срок до 1 сентября текущего года. Конкурс будет идти до конца апреля. По финансированию бюджет составляет 707 тысяч, из которых 700 тысяч - это средства федерального и областного бюджетов и 7 тысяч - финансирование из местного бюджета», - пояснил Олег Лебедев.

«До 1 сентября, просьба, возьмите наличный контроль», - обратился к главе района губернатор Михаил Ведерников.