Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
тендер от ПЭМЗ
Открытие Гельдтовой бани
ФКГС поселок Панино
места для выпускного
ответы на все вопросы
новый туристический маршрут
топ заведений для выпускников
Сергей Федосеев о работе в округе
поездки с выгодой
услуги в цифре
Онлайн-викторина про Псковскую область
уютный город своими руками
Господин Рейтингомер
Кабельный потенциал
Задачи ТОС
зарплата за работу на выходных
 
 
 
ещё Общество 13.04.2024 11:598 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 19.04.2024 10:500 Елена Тимашова о задачах территориального общественного самоуправления 19.04.2024 10:161 Владимир Мединский: Псковская область богата любителями истории, люди – золото 19.04.2024 10:000 Треть жителей СЗФО согласны снизить свои требования к зарплате, если им очень понравится работодатель 19.04.2024 09:500 Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту 19.04.2024 09:300 Совет Торгово-промышленной палаты РФ провел выездное заседание в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 13.04.2024 11:598 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 12.04.2024 09:003 Поворот налево засекречен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Треть жителей СЗФО согласны снизить свои требования к зарплате, если им очень понравится работодатель

19.04.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

43% жителей СЗФО никогда не откликаются на вакансии, в которых указана зарплата ниже той, что они ожидают. Это выяснилось в рамках опроса соискателей, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Другие 57% опрошенных, наоборот, готовы откликнуться на вакансию с недостаточно высокой зарплатой, но только при определенных условиях. Из этих 57% опрошенных треть (32%) согласны на меньшую зарплату, если им по-настоящему понравятся компания и позиция. Еще 22% откликаются на подобные предложения о работе, так как планируют вести переговоры о зарплате во время собеседования. Наконец, 3% соискателей в регионах СЗФО откликаются на предложения с нерелевантным доходом, чтобы просто получить опыт прохождения собеседований.

«Исследование hh.ru в который раз подтверждает, что сильный бренд компании-работодателя действительно может помогать бизнесу с поиском и наймом персонала особенно на остродефицитном рынок труда, когда за одного работника могут бороться сразу сотни компаний. Оправданность инвестиций в бренд работодателя на примере проектов, которые готовит для разных компаний Бренд-центр hh.ru подтверждается целым рядом свежих данных. Например, у компаний, прокачивающих свой работодательский бренд, число трудоустройств новых работников по рекомендации текущих сотрудников за последний год выросло на 13%, а позиции в Рейтинге работодателей hh.ru выросли 15 пунктов. Кроме того, компании, которые развивают свой работодательский бренд сообщают, что производительность труда их новых сотрудников на испытательном сроке выросла 7%. Ведь люди сильнее замотивированы остаться и закрепиться в той компании, которая им нравится», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

В разрезе профессий наиболее лояльны к уровню дохода в вакансии и готовы демпинговать, если им нравится компания, соискатели из науки и образования (только 27% игнорируют вакансии с меньшей зарплатой) и ИТ-специалисты (35%). С другой стороны, чаще всего не готовы идти на уступки представители розничной торговли (52% не откликаются на вакансии, если указанная зарплата их не устраивает), высший и средний менеджмент (49%), а также специалисты производственной сферы (48%).

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 237 человек
19.04.2024, 10:570 Новый проект «Управдом» стартует на волнах «ПЛН FM» 19.04.2024, 10:500 Елена Тимашова о задачах территориального общественного самоуправления 19.04.2024, 10:400 Великолукские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя 19.04.2024, 10:310 «Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн
19.04.2024, 10:230 Lada и Audi столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 19.04.2024, 10:161 Владимир Мединский: Псковская область богата любителями истории, люди – золото 19.04.2024, 10:000 Треть жителей СЗФО согласны снизить свои требования к зарплате, если им очень понравится работодатель 19.04.2024, 09:500 Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту
19.04.2024, 09:400 Движение по участку улицы Кузнецкой закроют в Пскове из-за соревнований 19.04.2024, 09:300 Совет Торгово-промышленной палаты РФ провел выездное заседание в Великих Луках 19.04.2024, 09:150 Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке 19.04.2024, 09:000 В Госдуме предлагают освободить управдомов от пенсионных взносов
19.04.2024, 08:401 В России выросло число приговоров коррупционерам  19.04.2024, 08:200 Магазин возобновил работу в островской деревне Шики 19.04.2024, 08:001 Отели и гостиницы в России обяжут создавать условия для инвалидов 19.04.2024, 07:401 Пенсионерка погибла при пожаре в Пскове
19.04.2024, 07:200 Улицу Юбилейную в Пскове открыли для движения транспорта 19.04.2024, 07:000 В России разработали робота-поводыря с ChatGPT 18.04.2024, 22:301 Глава Палкинского района приняла участие во встрече женщин-глав муниципалитетов с Валентиной Матвиенко 18.04.2024, 22:150 Более 40 памятников архитектуры Псковской области вошли в каталог «Готики в России»
18.04.2024, 22:131 СОБЫТИЕ: Торжественные церемонии в День воинской славы России в Самолве и на горе Соколихе 18.04.2024, 22:000 Семья псковских курсантов сдала кровь в преддверии Дня донора 18.04.2024, 21:460 Святые встречи митрофорного протоиерея Олега Тэора станут темой лекции в Пскове 18.04.2024, 21:401 Головной убор русских замужних женщин покажут в Псковском музее
18.04.2024, 21:200 Псковскую молодежь приглашают отправиться в Будутину весь 18.04.2024, 21:101 Светлана Мельникова выступила на заседании «Россия – Китай: музыка, которая объединяет» 18.04.2024, 21:001 Дмитрий Белюков: РВИО в Великих Луках возьмет в работу рекомендации Владимира Мединского  18.04.2024, 21:000 Благоустройство общественной территории начали в псковской деревне Соловьи
18.04.2024, 20:460 Субботник провели в аллее памяти десантников шестой роты в Великих Луках 18.04.2024, 20:330 «Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах. ВИДЕО 18.04.2024, 20:280 Невского причислили к лику святых за защиту православной веры — иерей Максим Васильев 18.04.2024, 20:180 Сильный снег и дождь ожидаются в юго-восточных районах Псковской области
18.04.2024, 20:050 Роль искусственного интеллекта в медицине и науке оценил эксперт 18.04.2024, 20:000 Конкурс исполнителей на народных инструментах состоится в Пскове  18.04.2024, 19:450 Готовность к действиям при пожаре проверили псковские росгвардейцы 18.04.2024, 19:400 Виртуальную выставку почтовых марок организовала преподаватель псковского колледжа искусств
18.04.2024, 19:200 Почти 1,5 тонны картофеля из Псковской области отправили в субъекты России 18.04.2024, 19:080 Итоги работы регионального отделения РВИО подвел Александр Борисов 18.04.2024, 19:010 Елена Тимашова о продвижении ТОС: Моя главная задача — не подвести  18.04.2024, 18:520 Митинг на горе Соколихе в День воинской славы. ФОТОРЕПОРТАЖ
18.04.2024, 18:480 Имя партизанки Анастасии Дроздовой планируют увековечить в Великих Луках 18.04.2024, 18:430 Псковские ТОСы привлекают простотой — Елена Тимашова 18.04.2024, 18:400 Контрабандные сигареты на миллион рублей нашли в поезде себежские таможенники 18.04.2024, 18:280 Яндекс 360 запускает новые тарифы для бизнеса
18.04.2024, 18:230 Владимир Мединский: Псковскому отделению РВИО повезло с руководителем и активом 18.04.2024, 18:080 В строительстве очистных сооружений в Порхове задействованы 20 человек 18.04.2024, 18:000 Владимир Мединский посетил памятник Невскому в Самолве. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.04.2024, 17:570 Псковича наказали за склонение ребенка к употреблению наркотиков и содержание притона
18.04.2024, 17:526 Ложное упрощение 18.04.2024, 17:410 О вооружении воинов в 1242 году рассказал псковский историк 18.04.2024, 17:310 Восемь метров канализационной трубы меняют на Рижском проспекте в Пскове 18.04.2024, 17:250 За три года на восстановление псковских памятников направили почти три млрд рублей 
18.04.2024, 17:160 Ремонт воинского захоронения в куньинской деревне Пухново завершат к 1 сентября 18.04.2024, 17:150 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I 18.04.2024, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 апреля 18.04.2024, 16:540 Тонули ли ливонские рыцари в Чудском озере, рассказали на круглом столе в Пскове
18.04.2024, 16:430 Григорий Стороненков о ТОСах, переезде библиотеки и кабинете педиатра 18.04.2024, 16:350 Дети с фенилкетонурией в Псковской области начнут получать выплаты с июня 18.04.2024, 16:230 Круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище» проводят в Пскове 18.04.2024, 16:110 «Росгосстрах» сообщил о планах присоединения дочернего общества «Пульс»
18.04.2024, 15:560 Имена погибших на захоронении в великолукской деревне Карцево увековечат до 9 мая 18.04.2024, 15:521 Курьера мошенников из Пскова будут судить за обман пенсионеров 18.04.2024, 15:430 «Гайд-парк»: Округ №12 – активность депутата, помноженная на активность жителей. ВИДЕО 18.04.2024, 15:370 Ремонт дороги регионального значения в Новоржеве завершат в этом году
18.04.2024, 15:320 Цветы возложили к памятнику Невскому под Псковом в День воинской славы России 18.04.2024, 15:290 Псковичи отдали предпочтение смартфоном китайского бренда 18.04.2024, 15:220 Нового игумена обители встретили в Псково-Печерском монастыре 18.04.2024, 15:120 План дальнейшей догазификации утвердили в Локне
18.04.2024, 15:000 Пронумеровать: зачем вводят обязательную регистрацию для электросамокатов? 18.04.2024, 14:490 Снег ожидается в Псковской области 19 апреля 18.04.2024, 14:390 О Курбатове-друге и Курбатове-собеседнике говорил директор «Михайловского» на встрече с калининградской молодёжью 18.04.2024, 14:283 Воркаут-площадка появится возле центра дополнительного образования в Локне
18.04.2024, 14:180 Самые старые в мире сиамские близнецы скончались в США 18.04.2024, 14:080 Крио-шоу, ростовые куклы и чай: экогонка «Зеленые старты» пройдет в Овсище 18.04.2024, 13:570 Добычинскую школу в Палкинском районе отремонтируют к 1 сентября 18.04.2024, 13:481 Александр Борисов: Военная история Псковской земли - это обширное поле деятельности для РВИО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru