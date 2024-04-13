Общество

Профилактические осмотры маломобильных граждан провели специалисты стругокрасненской межрайонной больницы

Профилактические осмотры граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому, провели специалисты стругокрасненской межрайонной больницы перед майскими праздниками. Как сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области, такие осмотры стали традиционными.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

«Это вдовы участников ВОВ, дети войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей и многие другие, кто по жизненным или медицинским показаниям не может выйти из дома или прикован к постели», - рассказали о пациентах в комитете.

Медработники проводят опрос и осмотр, производят отбор крови, снимают ЭКГ, измеряют давление и уровни глюкозы крови. Принимают решение по дальнейшей тактике лечения и маршрутизации, нуждающихся в специализированной медицинской помощи.