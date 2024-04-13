Общество

Россиянам назвали число баллов для хорошей пенсии

В текущем году для получения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и от 28,2 пенсионного коэффициента. В 2025 году минимум по баллам вырастет до 30, рассказал в интервью агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он напомнил, что число пенсионных коэффициентов зависит от начисленных за период работы взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности трудового стажа. За каждый полностью отработанный год начисляют максимум 10 пенсионных баллов, один балл в этом году стоит 133,05 рубля.

«Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)», — говорит Виноградов. Если накопить 100 баллов, пенсия составит 21 439,88, 150 баллов — 28 092,38 рубля.

В ряде случаев пенсионные баллы можно докупить. Для этого следует заключить с Социальным фондом договор о добровольном пенсионном страховании и уплатить за себя взносы. Таким сервисом могут воспользоваться неработающие граждане; граждане, работающие за рубежом; адвокаты; нотариусы и другие специалисты, ведущие частную практику.