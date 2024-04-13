Общество

Псковским родителям оплатили более тысячи дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью

С начала 2024 года Псковское Отделение Социального фонда России оплатило родителям 1 230 дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью на общую сумму 4,4 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

«На оплачиваемый ежемесячный мини-отпуск из четырех дней имеют право родители, опекуны или попечители детей с инвалидностью. Это позволяет работающим гражданам посвятить уходу за особенными детьми больше времени. Кроме того, в течение года дни можно "копить", после чего не более 24 дней подряд использовать как дополнительный отпуск. Оформить его может как один из родителей, так и оба, разделив выходные между собой, — рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Отметим, что оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью производится в размере среднего заработка родителя. Денежная компенсация за неиспользованные дни не выплачивается. Авансом они не предоставляются, а не использованные в календарном году на другой календарный год не переносятся. С порядком предоставления дополнительных выходных можно ознакомиться на сайте СФР.