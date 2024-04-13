Общество

Виолончелисты псковского колледжа искусств приняли участие в мастер-классе Олега Сендецкого

Мастер-класс по виолончели состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Мастер-класс со студентами колледжа провел заслуженный артист России, дипломант международных конкурсов, солист, концертмейстер группы виолончелей большого симфонического оркестра Мариинского театра, преподаватель РГПУ им. Герцена, преподаватель виолончели Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова Олег Петрович Сендецкий.

В мастер-классе приняли участие студентки первого и третьего курсов колледжа Наталья Клюкина, Наталья Анакина, Кейта Данилова (преподаватель - Иван Кузьмин).

В ходе мастер-класса Олег Сендецкий отметил высокий уровень подготовки молодых псковских музыкантов.

Добавим, что Олег Сендецкий приехал на гастроли в Псков с труппой Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и фестиваля «Гений места».