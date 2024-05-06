Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
топ-5 рецептов пасхи
топ заведений для выпускников
Господин Рейтингомер
взгляд в будущее ИТ в образовании
педагоги лучшие из лучших
ПЭМЗ ищет сотрудников
Игорь Иванов о профсоюзах
ENERGY кешбэк-игра
Кабельный потенциал
Онлайн-викторина про Псковскую область
места для выпускного
где в Пскове получить права
день победы великие луки
оплата сверхурочных работ
Праздник Весны и Труда
Матросовы не узнанные нами...
 
 
 
ещё Общество 06.05.2024 15:051 Все в сад 07.05.2024 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Арьергард» в авангарде 07.05.2024 12:000 Детям-сиротам в Псковской области оплатят программу переподготовки и назначат пособие  07.05.2024 11:510 Более 60% жителей СЗФО собираются пойти в отпуск в ближайшее время 07.05.2024 11:390 Спектакль-путешествие по сказкам Пушкина состоится для детей в Пскове 07.05.2024 11:050 Только 45% псковичей работают по специальности – опрос
 
 
 
Самое популярное 03.05.2024 09:245 Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла 03.05.2024 13:343 Ольгу Тимофееву назначили вице-губернатором Псковской области 04.05.2024 10:210 Ушла из жизни псковичка Юлия Комова 05.05.2024 11:000 Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой 02.05.2024 07:190 Смена погоды ожидается на Северо-Западе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Трудовые резервы в России оценили в 5,6 млн человек

07.05.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Недоиспользованная рабочая сила в РФ составляет около 5,6 млн человек. Об этом сказано в статье ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой. В число трудовых резервов входят безработные (2,5 млн человек), потенциальная рабочая сила (0,7 млн граждан), а также тех, кто трудиться хочет, но не ищет работу и не готов приступить к ней, в настоящее время (2,4 млн).

Реальный размер трудовых резервов может быть меньше, потому что часть россиян работает без оформления трудовых отношений, отметил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Многие граждане не могут найти место из-за недостаточного опыта, знаний, возраста, отсутствия подходящих им вакансий, сказала доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева. Одним из главных направлений по снижению численности недоиспользованной рабочей силы может стать сокращение неформальной занятости, полагает эксперт.

До 2030 года совокупный дефицит кадров в России будет около 2 млн человек, говорила ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По состоянию на апрель доля предприятий, столкнувшихся с нехваткой рук, достигла 70% (в июле 2023 года этот показатель был меньше — 56%), пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?
В опросе приняло участие 61 человек
07.05.2024, 12:110 Путин вступил в должность президента 07.05.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Арьергард» в авангарде 07.05.2024, 12:000 Детям-сиротам в Псковской области оплатят программу переподготовки и назначат пособие  07.05.2024, 11:560 Сломавших новую лавку на автостанции в Печорах подростков поймали полицейские
07.05.2024, 11:541 Алексей Севастьянов: Кроме громких лозунгов, аргументов против муниципальной реформы нет  07.05.2024, 11:510 Более 60% жителей СЗФО собираются пойти в отпуск в ближайшее время 07.05.2024, 11:500 Дмитрий Михайлов: КПРФ неоднократно высказывалась против муниципальной реформы  07.05.2024, 11:460 «Кузница»: Сезон благоустройства в Пскове
07.05.2024, 11:450 Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот. ВИДЕО 07.05.2024, 11:410 Пять районов Псковской области преобразовали в муниципальные округа  07.05.2024, 11:390 Спектакль-путешествие по сказкам Пушкина состоится для детей в Пскове 07.05.2024, 11:340 Армен Мнацаканян: Муниципальная реформа в Псковской области идет ровно
07.05.2024, 11:300 На 16-километровом участке дороги Р-23 вблизи Острова обновят слои износа 07.05.2024, 11:280 Фракция «Яблоко» в областном Собрании голосует против преобразования пяти районов в округа  07.05.2024, 11:220 Число выданных ипотек в России в апреле сократилось почти на 30% 07.05.2024, 11:050 Только 45% псковичей работают по специальности – опрос
07.05.2024, 10:540 «Беседка»: «Арьергард» в авангарде 07.05.2024, 10:400 Инициативы районов о преобразовании в округа поддержал профильный комитет Собрания 07.05.2024, 10:270 Александр Котов: Изобретение радио изменило мир 07.05.2024, 10:150 Ежемесячная проверка готовности системы оповещения пройдет в Псковской области 8 мая
07.05.2024, 10:050 Марина Чамкина назначена врио председателя комитета юстиции Псковской области 07.05.2024, 10:030 Победный концерт дадут в «Михайловском» 8 мая 07.05.2024, 10:000 Акции, концерты, благоустройство: Как Великие Луки встретят День Победы 07.05.2024, 09:590 Дмитрий Иванов покинул пост руководителя комитета юстиции Псковской области
07.05.2024, 09:490 Более двух гектаров земли пострадало из-за пала травы в Псковской области 07.05.2024, 09:450 День радио отмечают 7 мая 07.05.2024, 09:300 Правительство России переходит в статус и.о. до назначения нового состава 07.05.2024, 09:150 Трудовые резервы в России оценили в 5,6 млн человек
07.05.2024, 09:000 Количество «штрафных» камер может вырасти в России 07.05.2024, 08:420 Опрошенные россияне в среднем хотели бы зарабатывать более 140 тысяч рублей в месяц 07.05.2024, 08:200 Врач рассказал, кому следует отказаться от шашлыка 07.05.2024, 08:000 В России создадут банк биоматериалов здоровых людей
07.05.2024, 07:400 Владимир Путин официально вступит в должность президента 7 мая 07.05.2024, 07:200 Светлый вторник или «Купалище»: православные традиции и народные приметы 07.05.2024, 07:000 Назван самый выгодный для отпуска летний месяц 06.05.2024, 22:465 Новые подробности наезда на лося под Псковом: пострадала семья из трех человек
06.05.2024, 22:000 Памятные акции проходят в Пскове в преддверии Дня Победы 06.05.2024, 22:000 Георгиевские ленточки раздали водителям в Великих Луках 06.05.2024, 21:401 Госдума смягчает правила тонировки передних боковых стекол 06.05.2024, 21:350 Первенство СЗФО по футболу среди девушек пройдет на псковском «Машиностроителе»
06.05.2024, 21:200 Осужденные в Псковской области помогли благоустроить зооприют 06.05.2024, 21:000 Приставы города Пскова приняли участие в донорской акции 06.05.2024, 20:500 Госавтоинспекция и мотоклуб организовали совместный рейд в Пскове 06.05.2024, 20:400 Почти 600 сертификатов на экспорт растительной продукции оформили в Псковской области с начала года
06.05.2024, 20:200 Сотрудники требуются полиции в Великих Луках 06.05.2024, 20:000 Идея взять ипотеку от работодателя кажется привлекательной каждому четвертому псковичу – опрос 06.05.2024, 19:490 Сотни домов великолучан отключат от электроэнергии 7-8 мая 06.05.2024, 19:400 «Экопром» начнет вывозить ТКО из палкинской деревни Пахомово
06.05.2024, 19:380 В псковском архиве рассказали о судьбе имения Корытово 06.05.2024, 19:210 Билеты на концерты разыграют между псковичами, прошедшими диспансеризацию 06.05.2024, 19:200 Псковские росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный автополк» 06.05.2024, 19:130 Движение транспорта ограничат в Бежаницах и Стругокрасненском округе 9 мая
06.05.2024, 19:100 Объекты музея-заповедника «Изборск» вновь можно посещать по понедельникам 06.05.2024, 19:060 «Говори, иначе отрежу ухо!»: как пскович «под веществами» не узнал собутыльницу и убил за кражу  06.05.2024, 19:020 Движение транспорта временно закроют на участке улицы Николая Васильева в Пскове 06.05.2024, 19:000 Незаконную перевозку телят пресекли на границе с Белоруссией в Псковской области
06.05.2024, 18:460 Островичи делятся кадрами со съемок военного фильма «Блиндаж» 06.05.2024, 18:400 Выставка о красоте старины открыта в Поганкиных палатах в Пскове 06.05.2024, 18:250 Мужчина в черном спортивном костюме и кепке пропал в Великих Луках 06.05.2024, 18:200 Осужденный великолучанин пытался принести наркотик в место отбывания наказания
06.05.2024, 18:000 Полицейские приглашают в Музей истории органов внутренних дел Псковской области 06.05.2024, 17:550 До -3 градусов прогнозируют в Псковской области в ночь на 7 мая 06.05.2024, 17:500 Почти 1700 правонарушений пресекли на дорогах в Псковской области за неделю 06.05.2024, 17:430 Режим работы подразделений Госавтоинспекции изменился в Псковской области в период праздников
06.05.2024, 17:430 Осужденная великолучанка не захотела работать на улице и лишилась свободы 06.05.2024, 17:330 Псковский музей приглашает поучаствовать в акции «Из поколения в поколение» 06.05.2024, 17:230 Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот 06.05.2024, 17:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 мая
06.05.2024, 17:090 «Газпром межрегионгаз» и Псковская область продолжают работу по расширению газовой инфраструктуры региона 06.05.2024, 17:060 Глава Великолукского района развеял слухи о планах закрыть поликлинику №3 06.05.2024, 17:020 Псковичам рассказали о преимуществах сухого молока 06.05.2024, 16:590 Сорвавшая поставку топлива для «Псковавтодора» компания не смогла обжаловать попадание в РНП
06.05.2024, 16:570 Имена Героев России присвоили трём юнармейским отрядам в Псковской области 06.05.2024, 16:510 Спектакль, концерты и выставки: 79-ю годовщину Победы отмечают в Великих Луках 06.05.2024, 16:460 Большинство респондентов ПЛН посвятят майские праздники даче и посадкам 06.05.2024, 16:400 Турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman состоялся в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru