Общество

Трудовые резервы в России оценили в 5,6 млн человек

Недоиспользованная рабочая сила в РФ составляет около 5,6 млн человек. Об этом сказано в статье ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой. В число трудовых резервов входят безработные (2,5 млн человек), потенциальная рабочая сила (0,7 млн граждан), а также тех, кто трудиться хочет, но не ищет работу и не готов приступить к ней, в настоящее время (2,4 млн).

Реальный размер трудовых резервов может быть меньше, потому что часть россиян работает без оформления трудовых отношений, отметил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Многие граждане не могут найти место из-за недостаточного опыта, знаний, возраста, отсутствия подходящих им вакансий, сказала доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева. Одним из главных направлений по снижению численности недоиспользованной рабочей силы может стать сокращение неформальной занятости, полагает эксперт.

До 2030 года совокупный дефицит кадров в России будет около 2 млн человек, говорила ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По состоянию на апрель доля предприятий, столкнувшихся с нехваткой рук, достигла 70% (в июле 2023 года этот показатель был меньше — 56%), пишут «Известия».