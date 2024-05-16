Спорт

Почти 80 человек приняли участие в первом областном Дне борьбы

Общая тренировка состоялась в Себежском районе и стала одним из мероприятий спортивного календаря партийного проекта «Единой России» «Zа самбо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото/видео: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

В спортивный зал съехались юные самбисты из Пушкинских Гор, Великих Лук, Опочки, Себежа и Пскова. Приветствовали участников областного Дня борьбы почетные гости.

Начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Себежский» Артем Григорьев пожелал спортсменам повышения уровня мастерства, настоящей дружбы и взаимной поддержки. «Те умения, которыми вы обладаете, пригодятся вам в жизни. Вы умеете быть собранными, не боитесь выходить один на один с соперником, знаете приемы единоборств, соблюдаете кодекс чести и можете защитить не только себя, но и близких. Развивайте свои спортивные умения, чтобы в будущем стать достойными гражданами своей страны», – сказал Артем Григорьев, обращаясь к спортсменами. Он отметил высокий уровень физической подготовки участников и порекомендовал при выборе профессии обратить внимание на службу в МВД. «Будем рады видеть вас в своих рядах в будущем», – подчеркнул начальник МО МВД РФ «Себежский».

Региональный координатор партийного проекта «Zа самбо», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион мира по самбо среди студентов, двукратный обладатель кубка Европы в составе клуба дзюдо «Явара-Нева» (Санкт-Петербург), президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров подчеркнул, что первый областной День борьбы было решено провести в Себеже, чтобы спортсмены из районных центров могли получить уникальный опыт набарывания со спортсменами из разных клубов региона. «В Пскове и Великих Луках Дни борьбы стали еженедельной традицией, и мы видим хорошие результаты. Областные Дни борьбы планируем проводить каждый месяц в разных муниципалитетах Псковской области, где при поддержке "Единой России" развивается самбо, чтобы и спортсмены из небольших городов повышали свой уровень, отрабатывая свою технику с разными спортсменами», – сказал Владимир Владимиров.

«Борцы сегодня смогут обменяться опытом, своими техническими знаниями и приобрести уверенность, которая им пригодится потом для участия в соревнованиях различного уровня», – отметил председатель регионального общественного совета проекта «Единой России» «Za самбо» Дмитрий Алекминский.

«Борцам Псковской области обязательно необходимо объединяться, чтоб достойно конкурировать со спортсменами других городов», – напутствовал участников Дня борьбы тренер по самбо города Себежа Багаудин Абдурахманов.

Тренировку провел тренер из Опочки Константин Кретов, а Евгений Мишанов (Великие Луки) перед началом борьбы провел мастер-класс.

Участников областного Дня борьбы ждала еще экскурсия по основным достопримечательностям озерного края, знакомство с историческими, культурными и ландшафтными особенностями Себежа.

Напомним, решение о проведении еженедельного дня борьбы было принято после II Всероссийского форума «Время самбо» в Москве Владимиром Владимировым и Дмитрием Алекминским. Первый день борьбы прошел в 2023 году накануне Дня матери в спортивном клубе «Мастер» и собрал более 60 спортсменов Пскова. Партийный проект «Zа самбо» уже два года успешно реализуется в Псковской области. На федеральном уровне его поддерживает секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений Народной программы партии. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.