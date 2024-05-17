Общество

Психолог назвала первые признаки деструктивного поведения у подростков

Склонность подростка к деструктивному поведению преодолеть легче всего на самом начальном этапе, потом это будет гораздо труднее, предупредила в эфире радио Sputnik семейный психолог Ольга Латынцева.

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Психолог рассказала, как распознать первые признаки тяги к деструктивному поведению. «Первый фактор – это то, что подросток говорит. Например, я видела такую картину: выходят два подростка из торгового центра, и мама одного из них спрашивает: как вы провели там время, что делали? Один из подростков говорит: воровали, это прикольно, ха-ха. Когда ребенок считает смешными вот такие вещи – это тревожный сигнал... Бывает, что ребенок смеется над какими-то довольно серьезными вещами, проявляет ни с того ни с сего агрессивность. На это сразу нужно обратить внимание», – посоветовала Ольга Латынцева.

Также красноречивыми бывают некоторые на первый взгляд безобидные изменения в поведении – например, ребенок становится крайне неряшливым, и при этом настаивает, что это нормально.

«Если, скажем, ребенок сдвигается в сторону сильно неопрятного вида – грязная одежда, грязные кроссовки, грязный рюкзак – я бы обратила на это внимание. Потому что есть компании, в которых это принято, и в моей картине мира это не всегда хорошие компании», – пояснила семейный психолог.

В группу риска чаще всего попадают дети, которых родители не пытаются понять, не видят в них личность и лишь выдвигают требования.

«Группа риска – это дети, которых жестко не принимают дома. То есть если я как мама не создала со своим ребенком более или менее теплые доверительные отношения, то мой ребенок – в группе риска. Если он думает, что он дома никому не нужен, то он будет искать компанию, где он нужен такой, какой он есть», – объяснила Ольга Латынцева.