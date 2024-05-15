В России и мире

Авиаперевозки пассажиров внутри России должны вырасти на 20 процентов

Объем перевозок пассажиров на внутренних воздушных линиях в 2030 году должен вырасти на 20% по отношению к показателям 2023 года и составить 99,8 миллиона человек, а за рубеж - на 20,5%, до 27 миллионов, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте правовых актов.

Согласно базовому сценарию, авиаперевозки пассажиров в текущем году во внутреннем сообщении должны достигнуть 77,3 миллиона пассажиров, что на 7% ниже уровня прошлого года, пишет РИА Новости.

Перевозки за рубеж также будут ниже на 7% показателя 2023 года и составят 20,8 миллиона пассажиров.