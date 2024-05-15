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Белорусское посольство в Эстонии приостановило работу консульской службы

Посольство Белоруссии в Эстонии приостанавливает работу консульской службы, сообщает диппредставительство.

«По техническим причинам посольство Республики Беларусь в Эстонской Республике приостанавливает работу консульской службы, в том числе выдачу виз, документов, а также совершение иных консульских действий», - говорится в сообщении.

При возникновении экстренных ситуаций белорусским гражданам рекомендовано обращаться в ближайшие дипломатические представительства республики - посольство в Финляндии и генеральное консульство в Даугавпилсе, пишет ТАСС.

«О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», - отметили в посольстве.