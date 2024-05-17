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Общество

ВОЗ заявила об усилении устойчивости бактерий к антибиотикам

17.05.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

Устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась с начала исследований в 2017 году, что снижает эффективность многих антибиотиков и ставит под угрозу достижения современной медицины, говорится в опубликованном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«С момента публикации первого списка приоритетных бактериальных патогенов в 2017 году угроза устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) усилилась, подорвав эффективность многих антибиотиков и поставив под угрозу многие достижения современной медицины», - приводятся в документе слова заместителя гендиректора ВОЗ по устойчивости к противомикробным препаратам Юкико Накатани.

В отчете добавляется, что критически патогенные микроорганизмы, такие как грамотрицательные бактерии, устойчивые к антибиотикам, и микобактерии туберкулеза, устойчивые к антибиотику рифампицину, представляют серьезную глобальную угрозу из-за их высокой нагрузки и способности противостоять лечению и распространять устойчивость к другим бактериям, пишет РИА Новости.

«Высокоприоритетные патогены, такие как сальмонелла и Шигелла, особенно распространены в странах с низким и средним уровнем дохода, а также синегнойная палочка и золотистый стафилококк создают серьезные проблемы в медицинских учреждениях», - уточняют в ВОЗ.

В общей сложности опубликованный список включает 23 патогенных микроорганизма, устойчивых к лекарственным препаратам на разных уровнях.

В апреле в заявлении организации говорилось, что более 75% пациентов, госпитализированных с COVID-19, получали антибиотики, в то время как только 8% нуждались в них, что могло усугубить распространение устойчивости к противомикробным препаратам.

Теги: #ВОЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
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