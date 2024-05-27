Общество

Ученые создали систему поиска по древнерусским рукописям на основе ИИ

Специалисты из НИЯУ МИФИ и Института русского языка имени В. В. Виноградова разработали программный комплекс, который позволяет производить поиск по текстам, созданным на рукописном старославянском языке. Решение основано на алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ).

«Для работы с текстами создан сетевой ресурс "Рукописное наследие Древней Руси". Запросы на нем оформляются как в обычных интернет-поисковиках. В поисковую базу включены оцифрованные рукописям из российских библиотек и музеев», — рассказал руководитель проекта, доцент кафедры кибернетики НИЯУ МИФИ Дмитрий Демидов.

На текущий момент база состоит из 245 миней. Так называют церковные книги, которые содержат праздничные службы в течение года. Обычно в каждом храме по одной такой книге на каждый месяц и несколько годовых миней. Объем таких книг обычно составляет 500 страниц, пишут «Известия».

«Минеи — повсеместно распространенные вид древнерусских книг. В них повторяются одни и те же сюжеты, однако изучение и сравнение этих похожих текстов даст возможность понять, при каких обстоятельствах происходили изменения в нашем языке, культуре и мировосприятии. Например, можно увидеть, как по-разному трактуется одна и та же история в разные эпохи. Или как изменяется значение слов с течением времени», — пояснила ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН и НИЯУ МИФИ Александра Плетнева.

Поисковый интерфейс нового сервиса позволяет вводить запросы на древнерусском языке как отдельными словами, так и целыми фразами. Для удобства пользователей разработчики внедрили в онлайн-клавиатуру со старославянскими символами. Фильтры дают возможность уточнить требования по конкретным эпохам, темам, книгам или их фрагментам.