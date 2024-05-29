Общество

Доля российских сайтов на зарубежных хостингах сократилась до 6%

В России зафиксировали всплеск оттока российских сайтов с зарубежных серверов — в 2024-м их доля составила всего 6%. На долю иностранных игроков в 2022 году приходилось 18%, к 2024-му она сократилась до 6%, говорится в данных аналитического сервиса StatOnline.

По мнению руководителя направления профессиональных сервисов хостинг-провайдера и регистратора доменов «Рег.ру» Сергея Рыжкова, миграция отечественных сайтов от зарубежных провайдеров связана с введением новых законодательных норм в отрасли.

«Иностранные компании могут самостоятельно и в любой момент закрыть доступ к услугам, а сайты пользователей — оказаться под угрозой. Мы ожидаем, что в этом году доля зарубежных игроков на рынке сократится еще сильнее, и в связи с консолидацией рынка уже наблюдаем волну массового притока клиентов», — сказал он на полях Российского интернет форума (РИФ).

По словам Сергея Рыжкова, тенденция по постепенному оттоку отечественных клиентов с западных хостингов наблюдается с 2022 года. По мере того, как международная обстановка накаляется, иностранные провайдеры усложняют правила для пользователей из России: на первом этапе был запрет оплаты картами отечественных банков, затем и прекращение предоставления услуг.

Для защиты данных российских пользователей принят закон о приземлении для иностранных игроков. Вероятно, напряжение будет расти, и отток клиентов с иностранных площадок продолжится, подчеркнул эксперт.

Существенный отток произошел в немецком хостинг-провайдере Hetzner Online GmbH, где в мае прошлого года для размещения сайтов в доменных зонах .ru и .рф использовалось 10 тыс. виртуальных и выделенных серверов, а в апреле 2024-го показатель опустился до 6 тыс. Такие данные привели в группе «Рунити» (объединяет Ru-Center, Рег.ру, SpaceWeb и ряд других IТ-компаний), пишут «Известия».