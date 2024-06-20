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Общество

«Жители активные, но нужно помочь»: какие проблемы псковичей помогает решить депутат гордумы

21.06.2024 10:13|ПсковКомментариев: 0

Дворовые территории на псковском округе №8 выглядят вполне прилично: многие отремонтированы, установлены детские площадки. Все это не без инициативы со стороны жильцов и поддержки депутата. Работа над тем, чтобы сделать комфортной жизнь на своих территориях, ведется постоянно. В ходе контрольного выезда на округ депутата Псковской городской Думы Натальи Юрченко жители рассказали об имеющихся проблемах и вместе с представителями городских властей обсудили пути их решения. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

«Летом - вода, зимой - лёд»

Первой точкой объезда стал двор на Юбилейной, 83. «Здесь был совершенно чудовищный двор. В 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» был произведен ремонт, заменены поребрики и асфальт. Но есть проблема - огромная лужа, которая образуется после дождей», - рассказала о проблемах жителей депутат по округу №8 Наталья Юрченко.

«Это круглогодичная наша проблема. Летом - вода, зимой - лёд»,- подтвердила жительница дома. Лужа находится как раз на пути к мусорному контейнеру, и постоянно преодолевать это препятствие приходится всем жильцам дома, в том числе и 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны.

«Дом очень хороший, очень активный. Хотелось бы помочь», - отметила депутат.

Кроме того, жители хотели бы ограничить сквозной проезд через двор. В связи с этим глава города Борис Елкин предложил создать ТОС, чтобы была возможность участвовать в городских и областных конкурсах проектов и на дворовой территории делать благоустройство. «Учитывая, что бюджет на одну заявку - до миллиона рублей, можно установить шлагбаум, видеокамеры, освещение - все, что угодно», - сказал он.

 

«Мы готовы помочь оформить все документы», - отметила депутат.

Борис Елкин подчеркнул, что по Пскову очень много примеров, когда с помощью ТОС жители благоустраивали дворы. «Создавайте ТОС, чтобы на следующий год уже принять участие в конкурсе», - порекомендовал он.

«Довести площадку до ума»

Проблемой жильцов дома на ул. Коммунальная, 32 стала новенькая детская площадка, которую недавно установили во дворе. «Только в нашем доме проживает 11 детей, поэтому мы просили установить детскую площадку, и теперь она у нас есть. Мы проголосовали о взятии ее на баланс. Но управляющая компания выдвигает стоимость, которая для нас неприемлема. Мы не понимаем, откуда она берется. Также «управляйка» говорит, что она установлена не по ГОСТу. Мы хотим довести эту площадку до ума», - рассказала старшая по дому Наталья Егорова. И отметила, что сейчас, в первую очередь, необходимо получить паспорт на эту площадку.

По словам депутата, действительно, сумма, которую управляющая компания запрашивает за обслуживание, слишком большая - 5 рублей за квадратный метр площади квартиры в месяц. «Мы посчитали - это 240 тысяч в год. Такие невероятные цифры невозможны», - пояснила Наталья Юрченко.

Поэтому в ближайшее время будет оперативно решаться вопрос об оформлении документов на объект. «Этот вопрос решаем. Борис Андреевич дал указание, чтобы оперативно выдали паспорт. Мы договоримся, чтобы сделали дополнительную подсыпку песком. И будем в процессе решать вопрос о ее содержании»,- пообещала депутат.

 

Деревья и тротуары

Следующей точкой выезда стала территории у детского сада компенсирующего вида № 32 «Чебурашка». Вопрос об на проезжей части возле дошкольного учреждения «лежачего полицейского» решили быстро. «Пишите. Мы вынесем на комиссию», - сказал глава города.

Также было принято решение о спиле аварийных тополей, растущих прямо напротив детского сада.

Что касается других проблем этой территории, то они также решаемы. Одна из них - необходимость тротуара вдоль проезжей части. Однако, если его оборудовать, необходимо будет спилить деревья. Но этого ни сотрудники детсада, ни жители не хотят. «Деревья красивые, мы ими гордимся»,- сказала заведующая дошкольным учреждением Виолетта Кобак.

Поэтому единственно верным в этом случае стало предложение подсыпать зону, по которой ходят родители с детьми, асфальтной крошкой, чтобы в дождливую погоду им не приходилось ходить по проезжей части или по грязи вдоль ограждения садика.

А вот на тротуарной зоне вдоль проезда до лицея №4 точно требуется новый асфальт. Наталья Юрченко озвучила пожелания жителей главе города.

«Поменять нереально. Отремонтировать!»

Следующая точка контрольного выезда - Рижский, 41. «Образцовый дом, образцовый двор. Мы здесь всегда проводим праздники», - заметила Наталья Юрченко.

В последнее время проблемой для жителей стали ремонтные работы во дворе. Об этом рассказала старшая по дому Алевтина Малинина. Также жильцы хотели бы поставить для детей игровой комплекс. Участники встречи пообещали помочь создать ТОС, чтобы у жителей была возможность принять участие в грантовых конкурсах и получить финансирование на приобретение и установку детской площадки.

А вот игровой городок «Кораблик» напротив дома 33 по Рижскому проспекту, по мнению депутата, уже надо заменить. «В прошлом году был заключен контракт на ремонт площадки. Ее вроде бы покрасили, но она в неприглядном состоянии: поломанные качели, домик совсем «грустный». Есть ли возможность поменять?» - обратилась Наталья Юрченко к главе города.

«Поменять нереально. Но отремонтировать нужно», - заметил Борис Елкин. Что касается замены, глава города предложил в следующем год подать заявку в программу «Комфортная городская среда».

 

«Надо работать»

Подводя итоги встречи, глава Пскова Борис Елкин отметил, что на округе №8 многое сделано, но есть еще чем заняться. «Есть проблема с отсутствием ливневой канализации, для решения этого вопроса требуется более долгосрочный период. Есть локальные вопросы, которые необходимо решить оперативно. Это касается и сруба деревьев, и ремонта детских площадок. Эти вопросы можно решить достаточно быстро», - сказал он.

Глава города также отметил, что в рамках выезда «провели агитационную работу в части создания ТОСов». «Это хороший инструмент для благоустройства дома, для ремонта дворовых территорий, для ремонта подъездов. Этот инструмент надо обязательно использовать, и самое главное - видно положительные результаты, и появляется все больше и больше желающих создавать ТОСы. Это расширяет и наши возможности, и возможности жителей по совершенствованию своих территорий», - напомнил он.

«Мы в ежедневном режиме общаемся с жителями нашего округа и знаем основные проблемы. В прошлом году мы были на другом участке, и частично проблемы решены.

Сейчас мы озвучили самые болезненные, острые вопросы, с которыми граждане к нам обращаются: это детская площадка «Кораблик», которую нужно отремонтировать, лужа на Юбилейной, 83, детская площадка около Коммунальной, 32. Везде жители - активные, хотят сделать свои дворы лучше, но им нужно помочь», - подвела итоги выезда Наталья Юрченко.

По ее словам, многие вопросы решаются достаточно оперативно во взаимодействии с главой города и с председателем городской Думы. «Округ в очень неплохом состоянии, в других районах нашего города посложнее. Но еще надо работать», - резюмировала депутат.

Теги: #Гордума #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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