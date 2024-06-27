Общество

«Зверьё моё»: Собаки на службе в УФСИН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», приуроченный к которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 июня. Выпуск приурочен к Дню кинологической службы уголовно‑исполнительной системы России, который отмечался 21 июня.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришли представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области — инструктор-кинолог отдела по конвоированию Николай Брык и старший инструктор-кинолог кинологического отделения СИЗО-1 Полина Иванова. Также в студии поприсутствовали их четвероногие напарники Енот и Изма.

Гости рассказали о своём пути в кинологию и особенностях службы в УФСИН. Какая собака больше подойдет для работы в СИЗО, а какая для конвоя? Какими качествами и особенностями характера должен обладать служебный пес? Почему кинологам важно совершенствовать профессиональные навыки, повышать уровень подготовки своих четвероногих подопечных? Куда обращаться человеку, который хочет стать кинологом УФСИН?

Об этом и многом другом — в эфире.