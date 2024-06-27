Общество

Адвокат рассказал о типах неудачных клиентов

Адвокат Константин Ривкин рассказал о типах неудачных клиентов - они не хотят платить, просят передать взятку или пронести наркотики в СИЗО, сами трактуют законы.

«Хотелось бы типизировать людей, которые создают проблемы. Первый тип - неплательщики. Они хотят получать профессиональную высококвалифицированную помощь, но не платить за нее», - сказал адвокат на Петербургском международном юридическом форуме.

Второй тип - эксплуататоры, которые дают огромное количество поручений, часто бессмысленных, забывая, что адвокат - независимый правовой советник, а не «мальчик на побегушках».

«Я сразу говорю - давайте на берегу сели и договорились: взяток не передаю, наркотики в СИЗО не таскаю, если хотите, принесу журнальчик, но не больше», - отметил Константин Ривкин.

Есть категория клиентов, которые не советуются с адвокатами и совершают ошибки, пишет РИА Новости.

«Торопыга. Не советуясь с адвокатом, бежит рассказывать следователю все, что знает, не знает и думает. Верит, что следователь внимательно запишет, поймет и будет ему счастье. Счастье обычно бывает в СИЗО», - предупредил адвокат.

Константин Ривкин также предупредил коллег о родственниках клиентов, которые «маленькой ложечкой выедают мозг защитнику».

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.