Общество

О насыщенном сезоне благоустройства в пушкиногорской Иссе рассказал Армен Мнацаканян

Насыщенный сезон благоустройства проходит в поселке Исса Пушкиногорского района. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Уже положен асфальт на автодороге Исса – Ульяново протяженностью 1,8 км. Местные жители обновлением дороги довольны, а вот вопрос с подсыпкой обочин встревожил. Связался с руководителем ГБУ ПО "Псковавтодор" Павлом Кипрушевым, переговорили с бригадиром подрядной организации – всё необходимое будет сделано, объект еще не принят комиссией после выполнения работ. Дорога ремонтируется в рамках нацпроекта БКД», - рассказал Армен Мнацаканян.

В Исской школе сейчас меняют кровлю. Капитальный ремонт проходит в рамках проекта «Единой России» и программы «Модернизация систем школьного образования». Объект регулярно посещает глава района Оксана Филиппова и профильные специалисты.

«Есть отдельные проблемные моменты, например, подрядчик с опозданием вышел на объект. Как отметила руководитель образовательного учреждения Галина Пустошкина, рабочие трудятся ежедневно, контроль осуществляется», - заключил Армен Мнацаканян.