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Аналитик объяснил, как защититься от хакеров на удаленке

Работая на удаленке в публичных местах, нужно убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора, и не давать никому стоять за спиной при вводе конфиденциальный информации, это поможет обезопаситься от злоумышленников, рассказал ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов.

«При работе из общественных мест стоит убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора. Если это невозможно и пользователь знает об этом заранее, то следует купить специальную пленку, которая затемняет экран и делает невозможным чтение со стороны. При работе с конфиденциальной информацией или вводе пароля следует периодически оглядываться по сторонам - не наблюдает ли кто-то за вами - и не давать никому стоять у себя за спиной», - сообщил Джамил Меджидов.

Также не стоит подключаться к публичным Wi-Fi и раздавать Wi-Fi на свои устройства с мобильного телефона. Это может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к трафику пользователя, а значит, и к конфиденциальной информации, которую человек отправляет по интернету, пишет РИА Новости.

Он отметил, что особенно опасно проводить онлайн-платежи, вводить логины и пароли от своих аккаунтов или данные банковских карт. Средства аутентификации для входа в корпоративные системы, такие как токены или карты, всегда следует хранить в защищенном месте или носить с собой, не стоит хранить их вместе с ноутбуком.

Если при работе из общественных мест предлагается подключиться к знакомому Wi-Fi-соединению, но при этом требуется дополнительно ввести пароль, то не стоит подключаться.

А чтобы обезопасить от взлома домашний роутер, стоит сменить название сети, придумать сложный пароль, уменьшить радиус работы Wi-Fi до зоны квартиры или создать белый список устройств, которые могут подключаться к сети.