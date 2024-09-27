Общество

Около 40% псковских школьников имеют проблемы с ожирением

Ожирение — хроническое заболевание, для которого характерно избыточное накопление жировой ткани в организме. В настоящее время по всему миру болезнь приобрела эпидемический характер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

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У около 40 % псковских школьников есть проблемы с ожирением. Чаще всего связано это с чрезмерной калорийностью пищи (быстрые углеводы) и её неправильным употреблением. «У детей в день должно быть три основных приёма пищи и два-три дополнительных. 30 % калорий ребёнок должен получать на завтрак, 40 % – на обед, 10 % – в полдник и остальные 20 % – на ужин», - отмечает врач-эндокринолог Детской областной больницы Олег Соловьев.

Врач рекомендует не кормить детей слишком поздним ужином, чтобы к завтраку желудок успел отдохнуть, а ребёнок – проголодаться. «Иначе он пойдёт в школу голодным, потому что откажется от завтрака, мозг не получит питания, а первыми уроками, как правило, ставят самые сложные русский и математику, во время которых требуется максимальное включение в работу» - отмечает врач.

Для перекусов рекомендуется давать в школу яблоки, морковь, фруктовое пюре, творожок, кусочек сыра с цельнозерновым или ржаным хлебом, настоящий какао на основе молока, морс, компот.