ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Управдом»: Новоселье

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Управдом», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня соведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - расскажет, что делать, если при заселении в квартиру в только что сданном доме обнаружены недоделки. Как добиться реакции от застройщика при помощи управляющей компании?

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Трансляция завершена