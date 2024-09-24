Общество

Дмитрий Быстров провел встречу с представителями молодежных организаций

В Островском районе прошёл муниципальный координационный совет, посвящённый взаимодействию с «Движением первых». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росмолодежи.

В работе совета приняли участие глава Островского района Дмитрий Быстров и представители комитета по молодёжной политике Псковской области, начальник отдела координации работы с европейской частью Департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Байса Муканова и руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак, а также другие федеральные, региональные и местные представители и активисты «Движения первых» и заинтересованные лица.

Ключевой темой обсуждения стали результаты деятельности районного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

На совете приняли решение об открытии первичных отделений движения на базе учреждений культуры и дополнительного образования Островского района.

«Движению первых» оказывается всесторонняя поддержка на территории Островского района, что позволяет ему активно развиваться и достигать новых высот, отметили в Росмолодежи.