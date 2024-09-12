Недвижимость

Эксперты рынка обещают снижение ипотеки в 1,5 раза

Из-за экстра-высоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно «охладится». При этом более половины рынка все так же будут занимать арктическая, дальневосточная, «семейная» и IT- ипотека.

Об этом в ходе Международного банковского форума в Сочи заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По оценке ВТБ, за это время объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% - второго полугодия 2023 года. В первом полугодии 2024 года российские банки предоставили клиентам на покупку недвижимости более 2,85 трлн рублей. Несмотря на полноценно заработавшие меры ЦБ по «охлаждению» рынка и поэтапное повышение рыночных ставок этот результат оказался всего на 6% ниже по сравнению с январем-июнем 2023 года. Такая динамика связана с разогнавшимся спросом из-за завершения универсальной госпрограммы и «старых» условий «семейной» ипотеки. С начала второго полугодия спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться. По его итогам рынок покажет существенное сокращение продаж, даже несмотря на традиционное повышение активности заемщиков в конце года.

«Кроме ужесточившейся господдержки, серьезное давление на спрос будут оказывать экстра-высокие рыночные ставки: в сентябре они обновили максимум с 2018 года – 21% годовых, и, с учетом сигналов ЦБ о возможном дальнейшем ужесточении политики, вероятно, это не предел. Впрочем, на рыночную ипотеку во втором полугодии будет приходиться достаточная существенная доля – около 44% в общем объеме выдач. Еще порядка 46% займет «семейная» ипотека, оставшуюся часть - IT, Дальневосточная и «арктическая» госпрограммы», - отметил Сергей Бабин.

В целом по итогам 2024 года ВТБ прогнозирует продажи ипотеки на уровне 5,1-5,2 трлн рублей. Это будет более чем на треть ниже, чем в рекордном прошлом году. Фактически рынок вернется к результату 2022 года, когда объем выдач жилищных кредитов составил порядка 4,8 трлн рублей.

«Ситуация на рынке ипотеки в этом году переменчива, как погода в горах Кавказа: после аномальной жары резко ударили заморозки. В следующем году холода усилятся. «Потепления», по нашему прогнозу, стоит ждать только в 2026 году», - добавил Сергей Бабин.