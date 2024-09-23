Политика

Почти 320 сотрудников работают в избирательных комиссиях Псковского района

Торжественное мероприятие, посвященное Дню избирательных комиссий в Псковской области, состоялось в Доме культуры деревни Родина Псковского района 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

С праздником собравшихся поздравили и вручили благодарственные письма за успешную работу по подготовке и проведению выборов председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и заместитель председателя Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Благодарственное письмо Правительства Псковской области вручено Елене Таратоновой - председателю УИК №169 Псковского района. От имени Избирательной комиссии региона вручен знак ветерана Избирательной системы Псковской области Галине Макарчук - председателю УИК № 171 Псковского района.

В настоящее время на территории Псковского района организована деятельность 37-ми участковых избирательных комиссий, в составе которых трудится 319 сотрудников. Эти люди обеспечивают одно из конституционных прав человека – право выбирать и быть избранным.

В лице председателя ТИК Псковского района Наталии Андриановой - замечательного организатора и ответственного руководителя, - благодарим сотрудников муниципальной избирательной системы и поздравляем с праздником!