ЖКХ

«Управдом»: Новоселье. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Управдом», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 сентября.

Руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев рассказал, что делать, если при заселении в квартиру в только что сданном доме вы обнаружили недоделки. Как добиться реакции от застройщика при помощи управляющей компании?

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.