Общество

Николай Козловский: Мы гордимся подвигами наших отважных бойцов

День 1 июля в нашей стране является Днём памяти и скорби ветеранов боевых действий – всех, кто отстаивал национальные интересы страны за пределами Отечества и с честью выполнял боевые задачи в разных точках мира. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Наши воины проявили высочайший патриотизм и беспримерное мужество, верность Присяге и Долгу при выполнении интернационального долга в Афганистане и Анголе. Глубочайшего уважения и почёта заслуживают их борьба с международным терроризмом и экстремизмом, участие в локальных войнах и вооружённых конфликтах», – сказал Николай Козловский.

Он отметил, что сегодня традиции честного и самоотверженного служения Родине продолжают военнослужащие Российской Армии, участвующие в специальной военной операции.

«Мы гордимся подвигами наших отважных бойцов и верим, что они обязательно одержат победу над украинскими неонацистами и вернутся домой героями. Мы свято храним память о тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг, всегда будем помнить имена наших героев, воспитывать в молодом поколении гордость за их мужество и самоотверженность. Светлая память погибшим! Вечный почёт живым!» – добавил глава города Великие Луки.