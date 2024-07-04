Общество

Россельхознадзор запретил ввоз почти тонны голубики в Псков

Фитосанитарный контроль 700 кг голубики, перевозимой из Республики Беларусь в Псков, провели на российско-белорусской границе РФ в ФКП «Долосцы», расположенном в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе документарной проверки установлено, что на перевозимую подкарантинную продукцию был представлен фитосанитарный сертификат с истекшим сроком действия.

В связи с этим ввоз голубики на территорию России был запрещен. Ягоды возвращены на территорию Республики Беларусь.