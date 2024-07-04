Общество

Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ встретили 18-миллионного посетителя. Им стала Елизавета Савина из Владимира, которая приехала в столицу вместе со своей семьей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В торжественной обстановке Елизавете Савиной вручили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область. Подарок юная посетительница выставки получила вместе со своими родителями и братом. Министр спорта Омской области Иван Колесник подробно представил программу будущего путешествия. Семья посетит несколько экскурсий, на которых познакомится с историческими и современными местами Омска.

«До закрытия выставки осталось ровно пять дней. Поток посетителей растет. Я хочу сказать всем нашим гостям огромное спасибо за такое внимание и любовь. И большое спасибо нашим регионам, которые помогают в организации подарков для юбилейных гостей», — сказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Стенд Псковской области демонстрирует богатство культурного наследия, природную красоту, важнейшие достижения региона в разных сферах, а также знакомит посетителей с инвестиционным потенциалом. За время работы выставки на стенде региона прошло немалое количество мероприятий. Ключевым из них стал День Псковской области, который прошел в декабре прошлого года. С презентацией региона тогда выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На площадке выставки псковские власти подписали и целый ряд важных соглашений о сотрудничестве, участвовали в отраслевых марафонах, рассказывая об успехах региона.

Псковская область знакомила гостей выставки и с особенностями культуры. Например, на стенде региона псковский музыкант Константин Абабков установил национальный рекорд России по длительности игры на балалайке. В июне мастерицы знакомили гостей с традициями и культурой отдельных муниципалитетов Псковской области.

Напомним, 1 июля президент подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны.