Общество

Главный судебный пристав области проведет выездной прием в Порхове

Выездной прием граждан проведет главный судебный пристав Псковской области в Порхове 11 июля с 15:00 до 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФССП России по Псковской области



Приём проведёт руководитель управления ФССП России по Псковской области – главный судебный пристав Псковской области — Сергей Колесников.

Прием граждан будет осуществляться на базе отделения судебных приставов Порховского района по адресу: Псковская область, город Порхов, улица Старорусская, 37.

Ведется предварительная запись на прием, по вопросам исполнительных производств, которые находятся на исполнении в ОСП Порховского района.

Записаться на прием можно можно по следующим телефонам:

8(8112) 699-091;

8(8112) 699-090;

8(8112) 699-093.

Граждане и представители организаций смогут получить подробную информацию по вопросам исполнения судебных решений, применения мер принудительного взыскания, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.