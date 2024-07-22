Общество

«Зверьё моё»: Служебная династия в великолукском СИЗО

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 июля. Ведущая Ульяна Лаблюк побывала в городе Великие Луки и встретилась с начальником кинологического отделения отдела охраны СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области Анжеликой Алексеевой.

Какими заслугами может гордиться её напарница Рокси - дочь звезды псковского СИЗО спаниеля Джесси? Почему великолучанка, получившая образование зооинженера, в итоге выбрала кинологию? Каковы особенности работы со служебными собаками, и как проходит их обучение? Какие функции возложены на животных в следственных изоляторах? Что делать родителям, чьи дети слезно просят собачку? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

Из зоотехнии в кинологию

- Сегодня мы вещаем из города Великие Луки, из гостеприимной студии Луки FM. Анжелика, Рокси, приветствуем вас!

- Здравствуйте!

- Анжелика, расскажите о себе: как вы пришли в кинологию, с чего всё начиналось?

- Всё начинается с детства. Многие дети просят у своих родителей купить собачку, и мы со старшей сестрой не были исключением. Очень долго просили у мамы собаку, и в 1993 году нам разрешили - мы приобрели королевского пуделя. Мне очень нравилось с ним заниматься, это очень умные собаки. Звали его Чарли, я разучивала с ним некоторые команды. Он прожил у нас 13 лет. На тот момент я была ребенком и, конечно, не планировала стать кинологом. Отучилась в школе, в 1997 году окончила 11-й класс. Мама посоветовала поступать в Великолукскую сельскохозяйственную академию по профилю «зоотехния», на зооинженера. Я отучилась, мне это нравилось, всё детство было связано с сельскохозяйственными животными - бабушки держали коров. Окончила академию в 2002 году, но на тот момент было трудно найти место работы по профессии: колхозы после 90-х разорились, применить себя было совершенно негде. Поначалу я пошла работать совсем не по профессии - фотографом. Два месяца отработала, но в итоге всё-таки пошла по стопам родителей и попала в уголовно-исполнительную систему.

- То есть родители тоже проходили службу в УФСИН?

- Да, мои родители всю жизнь отработали в системе. В 2002 году мама встретила знакомого из следственного изолятора, который спросил о моем образовании и предложил прийти попробоваться на должность вожатого караульных собак, которая на тот момент была свободна. Профессия зооинженера позволяла мне прийти на эту должность. И всё получилось, я прошла страшную большую комиссию в Пскове и начала работать.

- Почему комиссия была страшной?

- Потому что сперва нужно было пройти большую комиссию в городе, очень много требований и анализов. Потом ехать на областную в Псков, это ещё одна ступень. Не все справляются с этой задачей. Здоровье должно быть, как у космонавта.

- Кем был ваш первый напарник?

- У меня всё начиналось с немецких овчарок. Первую собаку звали Пума, она была не чистокровная немецкая, помесь восточно-европейской с немцем. С ней я постигала азы дрессировки. Я же пришла, как бы, с улицы, никогда не занималась дрессировкой профессионально, как некоторые девочки, которые ходят в клубы. Я в детстве никуда не ходила, мне пришлось начинать с нуля в стенах следственного изолятора, шаг за шагом преодолевать все ступени роста. Дрессировка - это серьёзно, необходимо обладать определенными навыками, теоретическими знаниями, чтобы обучить своего питомца.

- Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать кинологом?

- Человек должен в первую очередь любить собак. Без этого не построятся отношения. Должен быть терпеливым, трудолюбивым, потому что это очень трудоемкая работа. Нужно изо дня в день заниматься, идти поэтапно, от простого к сложному. Это не так, что позанимался, и всё, собака у тебя всё знает и понимает. Это сложно и строится на базовых безусловных рефлексах, человек должен немного знать и физиологию, и психологию собаки, и зоогигиену.

- Я так понимаю, кинологам необходимо постоянно повышать уровень подготовки, учиться самим и учить собак?

- Да, на протяжении всей жизни мы совершенствуемся, становимся более профессиональными, ходим на повышение квалификации, поддерживаем себя в рабочем тонусе. Так же и собаку нужно постоянно поддерживать в рабочей форме, чтобы она не забывала то, чему ее научили.

От звёздной мамы

- Рокси - дочь звезды псковского СИЗО Джесси. Расскажите нам о вашей спутнице: сколько ей лет, чем занимается на службе?

- В ноябре Рокси исполнится 6 лет. Она такая уже зрелая у меня девочка. Мама, да, у неё звездная. Это тоже послужило каким-то фактором, почему я взяла именно Рокси - от рабочей мамы. Мы начали свою карьеру в 2019 году, когда я ее поставила на баланс учреждения - на тот момент исправительной колонии № 5 (в настоящее время она перепрофилирована в исправительный центр № 1), где мне предложили должность начальника кинологического отделения. Отработала там 4 года, и именно там решила завести собаку по поиску наркотических веществ. Началось с ней наше обучение. Я самостоятельно научила Рокси по методике, которую мне предложили в Пскове, не ездила ни на какие курсы. Поставила её на пять целевых запахов: героин, кокаин, опий-сырец, каннабис и амфетамин. Все эти запахи она знает. С 2020-го мы начали принимать участие в соревнованиях областного масштаба.

- То есть, не обязательно ехать на обучение, если ты в силах сам научить напарника?

- Я, наверное, тогда просто не попала в общий поток, потому обучила её самостоятельно. Но я, как руководитель кинологического подразделения, ездила на повышение квалификации в московский учебный центр УФСИН (Фрязево), немножечко там подсмотрела. Мы обучались в центре две недели, повышали свой уровень, участвовали в занятиях со специальными собаками по поиску наркотических веществ. Кое-что я оттуда взяла.

- Вы сказали, что в выборе напарницы сыграла немаловажную роль «звёздность» её мамы. Были ли еще какие-то факторы, почему именно Рокси? Как вообще происходит выбор служебной собаки?

- Для меня это была детская мечта. Я всегда хотела спаниеля. На картинке они такие милые. И всё совпало: на тот момент, когда у меня возникла необходимость завести служебную собаку, у Джесси появились щенки. Это была осень 2018 года. Я практически без раздумий решила, что беру русского спаниеля. К тому же, мои сыновья уже подросли, и тоже, как и мы с сестрой, просили у меня: «Мама, давай собаку заведем». В квартире удобнее держать собак именно таких размеров. С овчаркой, к примеру, будет тяжеловато, да для самого животного некомфортно жить в таких тесных условиях. Для служебных немецких овчарок лучше подходит вольерное содержание. Есть и другие служебные породы, которые можно было бы взять - например, лабрадоры. Но спаниель был моей мечтой.

О контроле и воспитании

- То есть, Рокси живёт дома? Я знаю, что многие кинологи так поступают - берут напарников себе под крылышко, чтобы были рядом. Почему это важно, на ваш взгляд? - Налаживается тесный контакт, это уже не только собака-напарник, но и член семьи. Усиливается доверие друг к другу, пара становится более слаженной. Когда собака живёт в вольере, это тоже неплохо. До Рокси же я работала с немецкими овчарками патрульно-розыскного профиля. Просто на это необходимо больше времени, чтобы собака не засиживалась в вольерах. Нужно чаще покидать семью, приходить на работу и в рабочее, и в нерабочее время. А когда она дома, есть возможность и потренироваться, и не оставлять её лишний раз в одиночестве. Рабочая собака должна поддерживаться в рабочей форме постоянно.

- Другие питомцы у вас есть?

- Дома нет. В кинологическом отделении у нас числятся ещё девять служебных собак.

- Какие это животные, чем они занимаются?

- Все собаки патрульно-розыскного профиля: один ротвейлер, одна бельгийская овчарка - малинуа и немецкие овчарки. Они заступают в караулы с помощником начальника караула по кинологической службе и стоят на охране учреждения. Главная их задача - это поиск и задержание сбежавших осужденных в случае такой необходимости.

- Вы упомянули, что участвовали в соревнованиях. Расскажите о ваших последних достижениях.

- Мы успели поучаствовать в областных соревнованиях три раза. Там было немного участников, и в 2021 году мы заняли второе место, а в 2023 - первое. Ещё мы три года подряд участвуем в соревнованиях ФСИН России. Там не так успешно: в 2024-м, в мае, у нас было 15-е место из 55 участников. В принципе, я довольна.

- Мне кажется, это довольно неплохой результат.

- Да, из шести поисков мы выполнили четыре. Искали в ряду из пяти машин, на местности, в ряду людей и в автобусе. Все эти моменты мы ежемесячно отрабатываем на местах, проводим контрольно-проверочные занятия в течение года.

- Наверное, участие в соревнованиях для вас не очень волнительно, раз круглый год проводите занятия?

- Все равно волнуемся. Необходимо, конечно, контролировать себя, чтобы не передавать собаке свои волнения. Они это очень чувствуют. Стараемся не волноваться, но без этого не обходится.

- Какое поощрение получает Рокси за участие в соревнованиях и в целом за работу?

- От мамы Рокси мы переняли положительный опыт и тоже работаем за игрушку. У мамы петушок, а у нас уточка. Вкусняшки тоже хороши и очень помогают нам. Уточку она не слишком хочет отдавать, поэтому за вкусняшку с ней договариваемся.

- Наше время подходит к концу, перейдём к рубрике «Советы нашим радиослушателям». Что бы вы посоветовали родителям, чьи дети, как и вы когда-то, слёзно просят собачку?

- Быть готовыми заниматься самим или идти в школу дрессировки. Собака, как и человек, требует определённых навыков, чтобы жить в семье, чтобы всем было комфортно. Собака - стайное животное, и оно будет в семье, в её иерархии искать где-то свою нишу. И если ей в этом не помочь, если ей не заниматься, она сама выстроит иерархию так, что воспитает членов семьи, и все будут жить по её правилам. Поэтому родители должны провести беседу с ребёнком, решить между собой, кто будет ходить на занятия, и только после этого приобретать питомца. Это обязательно.

- Анжелика, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что сегодня мы были в Великих Луках вместе с начальником кинологического отделения отдела охраны СИЗО-2 областного УФСИН Анжеликой Алексеевой и её служебной собакой Рокси. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!