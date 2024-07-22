Общество

Помочь собрать детей из малообеспеченных семей в школу предлагают псковичам

Акция «Собери ребенка в школу» проходит в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества.

Жителям региона предлагают помочь семьям из Херсонской области собрать детей в школу. Любой желающий может передать в дар вещи, необходимые для обучения: канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, учебную литературу и тетради, рюкзаки и пеналы, школьную и спортивную форму, обувь.

Вещи принимаются в главном штабе «Мы вместе» по адресу: улица Конная, 2, а также в штабах других муниципалитетов. Приносить всё необходимое для школы можно в любой ближайший офис – волонтёры соберут всё в одну большую посылку и передадут школьникам Херсонской области, а также детям из малообеспеченных семей.