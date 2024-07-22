Общество

Врачи заявили, что умеренный стресс замедляет процессы старения человека

Динамичность современной жизни отодвигает темпы старения у россиян, в частности, умеренный стресс также способствует замедлению этих процессов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что у россиян сместилось самоощущение возраста примерно на 10 лет. По его словам, люди, которым 40 лет, сегодня ощущают себя на 30, 50-летние - на 40, пишет ТАСС.

«Мы наблюдаем замедление процесса старения. Мы видим, что люди в возрасте 50-60 лет остаются еще очень молодыми. <…> На это влияет и психоэмоциональный статус, в том числе и стрессы. Причем, сильные и очень длительные стрессы негативно влияют на скорость старения. А если стресс действует на организм недолго, он не сильный, считается, что такие стрессы положительно сказываются на здоровье человека и они как раз замедляют процессы старения. То есть это зависит от вида стресса», - рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин также высказался о влиянии стресса на организм человека, в том числе, в позитивном ключе. «Стресс - это физиологическое состояние организма. Он бывает двух видов - положительный стресс и отрицательный. Стресс - это возбуждающий силу физиологии организма, который позволяет ему двигаться вперед, либо задуматься, где ты сейчас находишься», - сказал он .

По словам Ткачевой, замедление процесса старения также происходит ввиду многих других факторов, таких как развитие технологий и медицины, а также изменения образа жизни. Результаты исследований свидетельствуют о том, что такие изменения влияют и на самоощущение своего возраста, отметила она. «Темпы жизни меняются: человек живет дольше, качественнее и интереснее, чем раньше. На это влияют информационные технологии, развитие науки и медицины, которая дает человеку возможность жить дольше», - сообщил врач-психиатр Андрей Назаров.

Кроме того, на процесс старения влияет и местность проживания, заверяют врачи, в крупных городах люди ощущают себя моложе в том числе потому, что там жизнь более динамичная и есть больше возможностей следить за своим здоровьем. «Различия в продолжительности жизни в разных регионах сегодня достаточно выражены. Национальные проекты направлены на то, чтобы это различие нивелировать и более того, не только различия между регионами, но и между теми, кто проживает в крупных городах, где, конечно, доступность любых сервисов выше и теми, кто проживает в сельской местности. Поэтому для того, чтобы выровнять эти демографические тенденции, развиваются дистанционные технологии, телемедицина и так далее», - добавила главный гериатр Минздрава.