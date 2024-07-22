Общество

О новом порядке списания задолженности по кредитам рассказали россиянам

В России начал действовать новый порядок списания задолженностей по кредитам, теперь сначала будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого штрафы и пени, рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Изменения о новой очередности списания задолженностей по кредитам вступили в РФ в силу с 1 июля 2024 года.

«Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого - штрафы и пени», - сказал Русяев.

Юрист отметил, что такое нововведение призвано облегчить положение заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности, пишет РИА Новости.