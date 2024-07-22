Общество

Россияне стали чаще путешествовать к рекам и озерам

Летний сезон 2024 года показал заметный спрос на объекты у воды в неморских регионах, рассказали в сервисах бронирования. Например таких, как Калужская область (доля бронирований выросла на 115%), Воронежская область (+94%) и Республика Алтай (+120%), сообщили в «Яндекс Путешествиях».

«У туристов стала популярна для прохладительных поездок республика Адыгея, где доля бронирований в гостиницах и загородных домах у воды выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом. При этом, по количеству бронирований отелей и апартаментов у воды, как и в летнем сезоне 2023 года, лидируют морские направления — Краснодарский край, Республика Крым, а также Ленинградская область», — указали там.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, в пятерку лидеров вошли сразу четыре города, расположенные на побережьях рек: Красноярск, Казань, Пермь и Москва, пишут «Известия».

«В Красноярске, куда приезжают отдохнуть на главной реке Сибири Енисее, по сравнению с первой половиной лета в прошлом могу число бронирований выросло на 18%. Популярность одной из главных точек маршрутов по Волге Казани год к году выросла на 16%», — рассказали аналитики.