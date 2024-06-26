Недвижимость

За год в Великих Луках построили более 30 тысяч квадратных метров жилья

В 2023 году в Великих Луках построили 156 жилых домов с общей площадью жилых помещений более 30 000 квадратных метров. Об этом сообщил глава города Николай Козловский, выступая с ежегодным отчетом на 9-м очередном заседании Великолукской городской Думы 26 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Николай Козловский констатировал, что объемы строительства являются надежным показателем развития города.

Также он озвучил статистические данные: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-декабрь 2023 года составил 130 миллиардов 874 миллиона рублей или 117,9% к аналогичному периоду 2022 года. Общий оборот производства товаров и услуг по крупным и средним организациям за 2023 год составил 161 миллиард 6 миллионов рублей или 115,4% к уровню 2022 года. Средняя номинальная начисленная заработная плата за 2023 год составила 48 218,6 рублей или 114,1% к 2022 году.

«Благодаря ответственной деятельности городской власти, участию города в национальных проектах, региональных целевых программах, реализации собственных муниципальных программ, добросовестной работе руководства и коллективов предприятий и учреждений Великих Лук, созидательному труду всех великолучан город в 2023 году продолжил устойчивое развитие», - подчеркнул Николай Козловский.