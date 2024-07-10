Экономика

Сбер: С начала 2024 года в СЗФО количество новых предпринимателей выросло на 16%

По данным аналитики «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), в Северо-Западном федеральном округе за первые шесть месяцев 2024 года предприниматели чаще открывали своё дело в сферах розничной торговли, перевозки пассажиров и грузов, персональных услуг, операций с недвижимым имуществом, производства пищевых продуктов, строительства, а также услуг для бизнеса. В общей сложности количество новых компаний выросло на 16%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

По сравнению с первым полугодием 2023 года по приросту лидирует сфера предоставления услуг для бизнеса – в два раза. Также значительно выросло число тех, кто открыл своё дело в области производства пищевых продуктов (+67%), операций с недвижимым имуществом (+44%) и персональных услуг (+42%). Среди регионов наибольший прирост по регистрации бизнеса по сравнению с шестью месяцами 2023 года показали Республика Карелия (+118%), Новгородская (+28%) и Вологодская области (+25%).

«Первое полугодие 2024 года подтвердило тренд последних нескольких лет – я имею в виду рост женского предпринимательства. Мы продолжаем его наблюдать, и с начала года регистрация бизнеса среди женщин показала увеличение на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А в Республике Коми, Калининградской и Мурманской областях, к примеру, доля предпринимательниц уже достигает половины от общего числа бизнесменов», - рассказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Количество молодых предпринимателей, открывших бизнес в возрасте 18-35 лет, увеличилось на 9%. Наибольший прирост в этой группе показали сферы розничной торговли, пассажирских и грузоперевозок. По данным исследования, наибольшая доля бизнес-молодежи живёт в Новгородской (47%), Архангельской (47%) и Ленинградской областях (43%).